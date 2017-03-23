В Пскове чествовали сотрудников Росгвардии

12:07, 23 марта 2017, ПАИ

23 марта, в преддверии Дня войск национальной гвардии РФ, который будет отмечаться 27 марта, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялось торжественное собрание. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии приняли участие власти города и области, сотрудники, руководство и ветераны Отдела Росгвардии по Псковской области.

Руководитель Отдела полковник полиции Игорь Иванов отметил, что сегодня Росгвардия выполняет комплекс масштабных задач по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия. Он добавил, что на первом этапе формирования войск Росгвардии в Псковской области не было допущено снижения укомплектованности Отдела.

Игорь Иванов рассказал, что с момента создания сотрудники Отдела Росгвардии по Псковской области провели 106 специальных мероприятий, задержали более 2 тыс. 600 лиц за совершение административных правонарушений, провели почти 5 тыс. проверок сохранности оружия и патронов у граждан.

Он поблагодарил ветеранов войск, «вписавших в историю немало героических страниц». «Сегодня все, кто верен долгу и присяге, продолжают ваши традиции, безупречно служа России и народу», - обратился он к ветеранам. Также Игорь Иванов сказал, что сегодня нельзя не вспомнить погибших при исполнении служебного долга товарищей: «В этот день мы склоняем головы перед погибшими товарищами. Мы обязаны сделать все, чтобы окружить заботой и вниманием их семьи».

Начальник Отдела сообщил, то в 2017 году будет завершено построение территориальной системы войск Росгвардии. «Убежден, что наши сотрудники в полной мере осознают ответственность, возложенную на них государством», - сказал он и добавил, что только профессионализм и самоотверженность помогут сотрудникам Росгвардии решать сложнейшие задачи по противодействию преступности.

Игорь Иванов поблагодарил личный состав за самоотверженный труд и качественное выполнение поставленных задач, а также поздравил с наступающим праздником.

И. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков отметил, что сегодня впервые отмечается новая для России праздничная дата. «Эта молодая структура сплотила и собрала в кулак ведомство, которое долго стояло на страже безопасности граждан», - сказал он и отдельно отметил работу сотрудников Росгвардии по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечению незаконного оборота оружия. Максим Жаворонков напомнил, что практически любое массовое мероприятие в Псковской области проходит при участии сотрудников Росгвардии.

От имени губернатора Псковской области Андрея Турчака он поздравил сотрудников Росгвардии с наступающим профессиональным праздником, поблагодарил их за службу и обеспечение безопасности жителей региона, а также пожелал счастья, благополучия, профессиональных успехов и дальнейших побед. Затем Максим Жаворонков вручил отличившимся сотрудникам Отдела благодарственные письма администрации Псковской области.

Слова признательности сотрудникам Росгвардии также высказал первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. От лица депутатов регионального парламента он поздравил собравшихся и вручил награды отличившимся сотрудникам войск национальной гвардии Псковской области.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, в свою очередь, отметил, что на сотрудников Росгвардии возложены архисложные и архисерьезные государственные задачи. «Учреждение этого праздника - это дань уважения к вашему труду, ну и конечно, определённый кредит доверия, - сказал он. - Вы являетесь правопреемниками и продолжателями тех традиций, которые сложились во внутренних войсках». Он выразил уверенность, что сотрудники Росгвардии уверенно, настойчиво и твердо продолжат обеспечивать правопорядок на территории всей страны и Псковской области, в частности. Андрей Калинин пожелал виновникам торжества успехов в служении на благо народа и вручил приветственный адрес главного федерального инспектора руководителю Отдела Игорю Иванову.

Глава Пскова Иван Цецерский от имени жителей города и администрации также поздравил сотрудников Отдела Росгвардии по Псковской области с праздником. «Со всеми вами мы взаимодействуем, многих знаем лично, - обратился он к собравшимся. - Спасибо за обеспечение общественного порядка на территории Пскова». Он пожелал сотрудникам Росгвардии мирного неба над головой и вручил руководителю Отдела картину с изображением Пскова, а отличившимся сотрудникам - Почетные грамоты главы города.

Заместитель начальника УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский подчеркнул, что сотрудники Росгвардии относятся к тем людям, на которых можно положиться в любой жизненной ситуации, которые всегда поставят плечо. От имени начальника Управления Юрия Инстранкина он зачитал поздравительный адрес, в котором говорилось о том, что государство уверено в четком выполнении Росгвардией своих функций. Юрий Инстранкин пожелал сотрудникам ведомства доброго здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в служении Отчеству, а Леонид Бураковский вручил отличившимся Почетные грамоты областного УМВД.

Торжество продолжил Игорь Иванов, который также вручил награды сотрудникам Отдела.