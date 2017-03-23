Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»

14:12, 23 марта 2017, ПАИ

Сертификат на скидку для проведения свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на выставке «Свадьба EXPO 2017». Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель шоу-группы Дмитрий Лудилин.

Шоу- группа «Айрис» специализируется на проведении огненного, пиротехнического, светодиодного и лазерного шоу. Проект имеет опыт работы на больших концертных площадках, а также выступает совместно с музыкантами.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>