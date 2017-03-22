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Неоднократно судимый за кражи великолучанин лишился свободы за грабеж

Безработный, неоднократно судимый за кражи великолучанин будет отбывать срок за грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как установлено следствием, в ночь на 23 октября 2016 года в Великих Луках 35-летний мужчина зашел в помещение  организации по улице Яна Арно. Оттуда он открыто похитил  пылесос для чистки автомобилей, а также модем, мобильный телефон и другое имущество, после чего скрылся.  Причиненный  ущерб превысил  28 тысяч рублей.

По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенное. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,  предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Затем дело было направлено в суд, который приговорил великолучанина к  2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

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