Неоднократно судимый за кражи великолучанин лишился свободы за грабеж

11:50, 23 марта 2017, ПАИ

Безработный, неоднократно судимый за кражи великолучанин будет отбывать срок за грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Как установлено следствием, в ночь на 23 октября 2016 года в Великих Луках 35-летний мужчина зашел в помещение организации по улице Яна Арно. Оттуда он открыто похитил пылесос для чистки автомобилей, а также модем, мобильный телефон и другое имущество, после чего скрылся. Причиненный ущерб превысил 28 тысяч рублей.

По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого и изъяли похищенное. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). Затем дело было направлено в суд, который приговорил великолучанина к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.