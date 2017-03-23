С 1 апреля в Псковской области для страхователей изменится формат ежемесячной отчетности

16:31, 23 марта 2017, ПАИ

С 1 апреля ежемесячные сведения о своих работниках по форме СЗВ-М страхователи должны представить в новом формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР.

Новый формат утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 1077п. Программный продукт в новом формате можно найти на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Страхователям» в меню подраздела «Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и протоколы».

Там же выложена программа проверки сведений CheckPFR (1.1.46 от 28.02.2017 года), которая осуществляет анализ на соответствие новому формату. При отрицательном результате проверки будет формироваться сообщение об ошибке (код 50).

В Пенсионном фонде России обратили внимание, что с 1 апреля сведения, представленные в старом формате, не будут приняты к обработке.

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 1.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» к страхователю возможно применение финансовых санкций.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в соцсети «ВКонтакте».