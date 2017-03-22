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Культура

Выставка «Память о великой осаде» откроется 24 марта в Пскове

24 марта в 15:00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется выставка, посвященная 435-летию героической обороны Пскова во время Ливонской войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

4 февраля исполнилось 435 лет со дня снятия осады Пскова. Эта осада была кульминацией Ливонской войны, которую начал в 1558 году царь Иван Грозный за выход к Балтийскому морю. Русским войскам на первом этапе сопутствовал успех, однако вступление Литвы, Швеции и Дании в войну изменили её ход. Усугубило дело образование путём унии между Литвой и Польшей нового мощного государства в Европе – Речи Посполитой. Эта могучая держава вступила в войну и стала всерьёз угрожать не только русским позициям в Ливонии, но и перешла к широкомасштабным действиям в самой России. В 1581 году был предпринят самый крупный поход, целью которого был захват Пскова.

«Именно под Псковом тогда решалась судьба России, - отметили в музее. - Псковичи своим мужеством и отвагой сдержали натиск 50-тысячного войска. Неприступность Пскова вынудила короля Речи Посполитой пойти на переговоры и заключить Ям-Запольский мир, по которому Россия смогла вернуть большинство утраченных русских городов. Эти события отложили серьёзный отпечаток в умах и сердцах людей. Ещё современники воспели подвиг земляков в литературе и иконописи, их потомки не остались в долгу: на протяжении веков писались картины, романы, ставились памятники в честь стойкости, проявленной защитниками Пскова в 1581-1582 годах».

На выставке, которая откроется 24 марта по адресу: улица Некрасова, дом 7 в фойе второго этажа, будут представлены предметы, найденные в ходе археологических работ на месте самых ожесточенных боёв 1581 года, оружие XVI века из фондов музея, а также произведения искусства и литературы, посвящённые героической обороне.

Выставка пройдёт с 24 марта по 9 мая. Вход свободный.

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