Депутаты Госдумы проведут в Пскове приёмы граждан

16:37, 23 марта 2017, ПАИ

В рамках региональной недели депутаты Государственной Думы РФ Александр Козловский и Александр Васильев проведут в Пскове приемы граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

29 марта с 10:00 до 13:00 с жителями Пскова встретится Александр Васильев, который является координатором партийного проекта «Городская среда» на федеральном уровне. Основной темой приема станет реализация проекта на территории Пскова. Записаться на встречу с парламентарием можно по телефону 66-24-60.

Александр Козловский примет жителей областного центра по личным вопросам 30 марта. Начало приема в 16:00, запись ведётся по телефону 66-24-94.

Напомним, региональная общественная приёмная партии «Единая Россия» находится по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.