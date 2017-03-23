На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»

12:35, 23 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`2017» в Пскове отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ». Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник службы питания отеля Дмитрий Рудык.

Он отметил, что стенд Old Estate помогут оформить специалисты салона цветов «Флоренция». «У нас будет с ними общий стенд», - пояснил Дмитрий Рудык.

Также сотрудники Old Estate расскажут об услугах ресторана, которые предоставляются молодожёнам для обеспечения роскошной свадьбы. «В нашем отеле мы можем организовать всё, начиная с официальной регистрации брака. В Old Estate также возможно организовать сборы невесты. Для этих целей предоставляется номер с дальнейшим проживанием в нём молодожёнов. Расскажем мы и про приветственные коктейли, про организацию торжества, расстановку, накрытие столов, про блюда. Представим варианты кондитерских изделий. Планируем также привезти на выставку ледяную фигуру лебедей, которая украсит любую свадьбу. В общем, будем позиционироваться как «свадьба под ключ». Планируем рассказать про спа-центр отеля, в котором можно организовать девичник или мальчишник. Для этого разработаны целые комплексы мероприятий», - уточнил Дмитрий Рудык.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>