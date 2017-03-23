2
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
15:25
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
14:31
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
14:12
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
12:35
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
Еще новости
Общество

На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»

На выставке «Свадьба EXPO`2017» в Пскове отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ». Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник службы питания отеля Дмитрий Рудык.

Он отметил, что стенд Old Estate помогут оформить специалисты салона цветов «Флоренция». «У нас будет с ними общий стенд», - пояснил Дмитрий Рудык.

Также сотрудники Old Estate расскажут об услугах ресторана, которые предоставляются молодожёнам для обеспечения роскошной свадьбы. «В нашем отеле мы можем организовать всё, начиная с официальной регистрации брака. В Old Estate также возможно организовать сборы невесты. Для этих целей предоставляется номер с дальнейшим проживанием в нём молодожёнов. Расскажем мы и про приветственные коктейли, про организацию торжества, расстановку, накрытие столов, про блюда. Представим варианты кондитерских изделий. Планируем также привезти на выставку ледяную фигуру лебедей, которая украсит любую свадьбу. В общем, будем позиционироваться как «свадьба под ключ». Планируем рассказать про спа-центр отеля, в котором можно организовать девичник или мальчишник. Для этого разработаны целые комплексы мероприятий», - уточнил Дмитрий Рудык.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017» На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017» Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO» Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO» Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковички смогут выбрать кружевные серьги и бусы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 5
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
23 марта 2017
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
23 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» 2
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ

Идет загрузка...