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До трёх лет тюрьмы грозит великолучанину, вломившемуся в чужую квартиру

61-летний житель Великих Лук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 11 января хозяйка комнаты выселила мужчину, так как он задолжал ей деньги за съем жилья.

Тем же вечером он вернулся в комнату, открыв ее дубликатом ключа, вместе со знакомой женщиной он стал употреблять спиртные напитки, нарушая тишину и покой соседей. Об этом узнала хозяйка комнаты, и мужчину изобличили в нарушении неприкосновенности жилища.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Статья 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное проникновение в жилище) устанавливает ответственность за неправомерное вторжение в помещение против желания субъекта, находящегося (не находящегося) в нем. Максимальное наказание за незаконное проникновение в жилище предусмотрено в виде тюремного заключения на срок до трёх лет.

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