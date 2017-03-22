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Партию яблок с недействительными документами не пропустили в Псковскую область из Белоруссии

22 марта в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии партии свежих яблок весом 1,5 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало предоставление фитосанитарного сертификата, срок действия которого истек. Представителя владельца груза привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.

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