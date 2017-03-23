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Общество

На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки

Фотограф Олег Иванов и видеограф Мария Иванова презентуют на выставке «Свадьба EXPO' 2017» свои услуги и предложат молодоженам флаеры со скидкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Олег Иванов.

Мастера своего дела фотографируют уже 8 лет, последние три года они также занимаются видеосъемкой. За это время Мария и Олег побывали на более чем 250 свадьбах. Профессиональные фотографы стремятся запечатлеть события в стиле репортажа с художественным уклоном.

«Мы стараемся предлагать молодоженам сразу фото- и видеоуслуги, поскольку слаженной команде проще работать. Этой зимой полностью сменили технику - купили много дополнительной техники для съемки видео: стедикам, стабилизатор, тележки, свет, звукозаписывающее оборудование. Имеется парк профессиональной светосильной оптики для съемки любого уровня сложности», - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что гости мероприятия смогут не только ознакомиться с пакетами услуг, но и заказать фотокниги и другую печатную продукцию для свадьбы.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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