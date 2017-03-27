0
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
17:05
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
15:27
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
14:58
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
14:25
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
13:53
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
Еще новости
Общество

Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»

Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель центра, ведущая Елена Ларионова. Специалисты «Праздника с настроением» продемонстрируют гостям выставки все свои лучшие наработки в этой сфере. 

Кстати, центр досуга проводит не одни только свадьбы. «Если вы хотите, чтобы ваш семейный, профессиональный праздник или любая вечеринка прошли в домашней, дружеской и уютной, весёлой атмосфере, - тогда вам к нам, в агентство «Праздник с настроением». Наша команда сделает любое ваше событие незабываемым. Прекрасной невесте, имениннице, выпускнице мы предложим профессиональные причёску и макияж. Украсим машину и зал цветами, воздушными шарами, тканями или как-то иначе по вашему желанию. А ваши гости при необходимости будут доставлены до места праздника на автобусе», - уверяет Елена Ларионова. 

Также на выставке будет работать экспресс- студия. Готовые фотографии гости выставки смогут получить сразу. Ростовые куклы будут раздавать визитки.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017» Шоу-рум в стиле ретро-свадьбы подготовит Мария Воробьёва для выставки «Свадьба EXPO`2017» Специалисты салона «Блеск плюс» помогут гостям выставки «Свадьба EXPO' 2017» создать идеальный образ Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom на выставке «Свадьба EXPO`2017» Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017» Огромное сердце из печенья и зефирного крема приготовит на выставке «Свадьба EXPO`2017» мастерская «Хлебосол» Договор на выгодных условиях предложит фотограф Ирина Екимова гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» Гости выставки «Свадьба EXPO`2017» смогут ознакомиться с работами фотографа Элеоноры Миллер Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 1
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
27 марта 2017
В Псковской области страховой полис «Антиклещ» можно приобрести в отделениях Почты России
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
27 марта 2017
Дизайнерскую квартиру со скидкой в 300 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
27 марта 2017
Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
27 марта 2017
Осадки и северо-западный ветер прогнозируют в Псковской области 28 марта
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы
27 марта 2017
План ремонта дворов Пскова утвердили депутаты гордумы 1
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 2
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции
27 марта 2017
Летом россиянам может не хватить мест на курортах Кипра и Греции

Идет загрузка...