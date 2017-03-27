Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017»

14:58, 27 марта 2017, ПАИ

Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель центра, ведущая Елена Ларионова. Специалисты «Праздника с настроением» продемонстрируют гостям выставки все свои лучшие наработки в этой сфере.

Кстати, центр досуга проводит не одни только свадьбы. «Если вы хотите, чтобы ваш семейный, профессиональный праздник или любая вечеринка прошли в домашней, дружеской и уютной, весёлой атмосфере, - тогда вам к нам, в агентство «Праздник с настроением». Наша команда сделает любое ваше событие незабываемым. Прекрасной невесте, имениннице, выпускнице мы предложим профессиональные причёску и макияж. Украсим машину и зал цветами, воздушными шарами, тканями или как-то иначе по вашему желанию. А ваши гости при необходимости будут доставлены до места праздника на автобусе», - уверяет Елена Ларионова.

Также на выставке будет работать экспресс- студия. Готовые фотографии гости выставки смогут получить сразу. Ростовые куклы будут раздавать визитки.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>