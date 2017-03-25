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Общество

Специалисты салона «Блеск плюс» помогут гостям выставки «Свадьба EXPO' 2017» создать идеальный образ

На выставке «Свадьба EXPO» 2017» специалисты салон красоты «Блеск плюс» будут делать прически, а также организуют аппаратную диагностику волос. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель салона, идеальный образ помогут создать парикмахеры-стилисты (стрижки и окраски любой сложности, индивидуальный подход к каждому клиенту), мастера маникюра и педикюра, косметолог-эстетист Елена Васева (чистка лица, маски, пилинг всесезонный и глубокий, массаж, работа с проблемной кожей).

Кроме того, салон красоты «Блеск плюс», который занимается оказанием парикмахерских и косметологических услуг, маникюром, педикюром, визажем, нанесением татуировок хной любой сложности, представит своих моделей на подиуме. «Акцент сделаем на трафаретном окрашивании, свадебных аксессуарах на волосы. Трафаретное окрашивание - отличная альтернатива свадебных аксессуаров для волос, рисунок можно смыть сразу после возвращения с мероприятия», - рассказали в салоне.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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