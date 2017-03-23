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Общество

«День вопросов и ответов» устроили в себежской колонии

В ИК-6 УФСИН России по Псковской области прошел «День вопросов и ответов» для осужденных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в мероприятии, направленном на разъяснение законодательства и правовое просвещение осужденных, приняли участие начальник исправительной колонии Олег Логинов, заместитель псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области Алексей Савельев, начальник отделения по воспитательной работе с осужденными регионального УФСИН Павел Михайлов.

Темы, затронутые на встрече, в первую очередь касались условий отбывания наказаний, материально-бытового обеспечения и условно-досрочного освобождения. Администрация исправительной колонии поделилась планами по развитию материально-технической базы учреждения.

Всем обратившимся дали разъяснения. Кроме этого, ответы на интересующие вопросы осужденные могли получить в индивидуальном порядке в ходе консультаций, проведенных Алексеем Савельевым.

Аналогичные встречи в формате «вопрос-ответ» планируется проводить в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области на регулярной основе.

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