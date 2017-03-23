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Общество

11 апреля в Псковском драмтеатре состоится третий показ спектакля «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим»

11 апреля в 19:00 на малой сцене Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина состоится третий премьерный показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Работа «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» режиссёра Евгении Львовой – совместный проект детской театральной школы-мастерской «Гвозди» и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Первый премьерный показ состоялся в ноябре 2016 года.

«Своеобразие и важность этого театрального проекта заключается в том, что его целью является серьёзный диалог с подростковой и молодёжной аудиторией, к которой профессиональный театр обращается нечасто», - подчеркнули в театре.

Материалом для спектакля служит пьеса современного австрийского драматурга Хольгера Шобера, поднимающая тему исторической памяти. «Пьеса «Чёрное молоко, или Экскурсия в Освенцим» моделирует ситуацию, при которой «сухие цифры учебника истории превращаются в человеческие судьбы и становятся личным переживанием», - отметили в театре.

Постановка рекомендована для зрителей старше 12-ти лет. Билеты можно прибрести онлайн или в кассе театра.

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