24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа

18:24, 23 марта 2017, ПАИ

24 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от +3 до +8.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.