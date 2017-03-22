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Политика

Наталья Поклонская пригрозила наказать не сдавших декларации о доходах депутатов

Глава комиссии Госдумы РФ по контролю за сведениями о доходах и расходах депутатов Наталья Поклонская предупредила о возможном лишении депутатских полномочий тех, кто вовремя не сдаст декларации, таких сегодня 290 депутатов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«На сегодняшний день отчитались всего лишь 160 депутатов. Нас 450. Мы вынуждены будем рассматривать на комиссии вопрос о непредоставлении вовремя деклараций, и ставить вопрос о лишении депутатских полномочий», - заявила Наталья Поклонская на заседании комитета по безопасности в четверг.

В свою очередь глава комитета по безопасности и противодействию Василий Пискарев сообщил, что полностью поддерживает призыв Поклонской.

«В названии комитета есть слово, которое нас обязывает первыми вообще сдавать декларации», - сказал он.

Срок сдачи деклараций заканчивается 1 апреля.

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