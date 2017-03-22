25 марта в Пскове пройдет второе занятие в «Школе кандидата» «Единой России»

13:18, 23 марта 2017, ПАИ

25 марта в 10:00 в Пскове в бизнес-центре «Новая слобода» состоится второе занятие в «Школе кандидата», которая является проектом регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Занятие проведут глава Пскова, секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский, координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов и начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Участники обсудят такие темы как «Структура и полномочия органов местного самоуправления МО «Город Псков». Правовые основы МСУ», «Местный бюджет: образование и расходование средств в муниципалитете», «Проблемы ЖКХ».

Стать слушателями «Школы кандидата» могут граждане, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также все заинтересованные в политической жизни города и региона.

В пресс-службе добавили, что занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях «Единой России», где будет организована процедура предварительного голосования.

«Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями. Справки можно получить в Псковском городском местном исполнительном комитете Партии «Единая Россия» по телефону 72-02-95.