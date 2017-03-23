В Центре соцобслуживания Великих Лук отдыхающим напомнили правила дорожного движения

15:13, 23 марта 2017, ПАИ

В Центре социального обслуживания Великих Лук прошла акция «Безопасный переход». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В акции участвовали отдыхающие отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов и школьники. Цель мероприятия – напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и привлечь внимание к масштабам смертности и травматизма на дорогах.

Дети-активисты рассказали и показали пожилым великолучанам, где и как правильно переходить дорогу. «Люди преклонного возраста уяснили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, а школьники поняли, что нужно помогать пожилым людям перейти через дорогу. Одним словом - все извлекли урок из проведенного мероприятия и получили светоотражающие наклейки для безопасного движения в темное время суток», - рассказали организаторы.