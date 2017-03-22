На мартовской сессии псковские депутаты рассмотрят вопрос о ротации членов Молодёжного парламента

14:18, 23 марта 2017, ПАИ

На предстоящей 8-й сессии, назначенной на 30 марта, депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о ротации членов Молодёжного парламента. Соответствующий проект постановления внёс вице-спикер ПОС Виктор Остренко – куратор коллегиального органа, созданного при региональном парламенте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Решение о замене восьми членов было принято коллегиально на заседании Молодёжного парламента, которое состоялось 3 марта этого года.

Диана Бондальер и Ирина Гулько, вошедшие в состав Молодёжного парламента от ЛДПР и активно участвовавшие в его работе, покидают парламент в связи с назначением на должности государственной службы, требующие отказа от членства в политической партии. По предложению руководящего органа регионального отделения ЛДПР Диану Бондальер и Ирину Гулько в Молодёжном парламенте заменят Артём Васильев и Николай Романов.

Новые кандидатуры партийных молодых парламентариев представлены также еще тремя парламентскими фракциями: «Единой Россией», «Справедливой Россией» и КПРФ. Из состава Молодёжного парламента выведены Сергей Петров, Анна Кучеровская, Максим Николаев и Николай Сосновский. На их место придут Дмитрий Яковлев («Единая Россия»), Иван Толкачёв («Справедливая Россия»), Константин Иванов и Кирилл Геворгян (КПРФ).

Ротация связана с низкой активностью исключённых членов Молодёжного парламента – молодые люди никак не проявили себя, не посещали заседания, некоторые из них так и не получили удостоверение члена Молодёжного парламента.

По этой же причине Молодёжный парламент покидают Сергей Титов и Дарья Яблочкина – они вошли в состав по итогам конкурсной процедуры. В соответствии с Положением о Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов освободившиеся места займут участники отбора, зачисленные в кадровый резерв. Наибольшие баллы по итогам конкурса имеют «резервисты» Марина Можайкина и Дмитрий Филиппов.

«Ротацию можно рассматривать с двух сторон, - прокомментировал обновление состава Молодёжного парламента его председатель Денис Матвеев. - В случае с Дианой Бондальер и Ириной Гулько, это определённый социальный лифт – коллеги выросли профессионально. Во втором случае, мы исключаем неактивных членов Молодёжного парламента, чтобы привлечь на их место тех, кто сможет себя проявить». Он отметил, что ротация, которая, по его мнению, должна проводиться не реже раза в год, станет «двигателем активности» и пойдёт на пользу Молодёжному парламенту.

Напомним, что спикер областного Собрания Александр Котов также поддержал инициативу молодых парламентариев об обновлении состава Молодёжного парламента.