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Общество

В Пскове началась работа над проектом «Городская среда»

Сегодня, 23 марта, глава Пскова, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Иван Цецерский провел рабочее совещание с руководителем Государственного комитета Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Андреем Агаповым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече также приняли участие и. п. главы администрации города Татьяна Иванова, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров и его заместитель Дмитрий Таратынов.

Участники обсудили вопрос распределения федеральной субсидии по городам и районам для ремонта и благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и парковых зон в этом году. Андрей Агапов пояснил, что Госкомитет руководствовался формулой, которая учитывает уровень бюджетной обеспеченности муниципалитетов, а также количество расположенных на территории многоквартирных домов (МКД), включенных в региональные программы капитального ремонта МКД.

Глава Пскова не согласился с предложенными на сегодняшний день расчетами по распределению средств и предложил пересмотреть подходы так, чтобы суммы, полученные муниципалитетами, были максимально справедливыми и понятными для жителей этих территорий. Данный вопрос будет обсуждаться на рабочей группе, которая состоится в конце марта.

Отметим, проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

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