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Суд вынес приговор банде из Великих Лук, на счету которых 11 краж и 2 грабежа

Суд наказал банду  из шестерых грабителей из Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести молодых людей, в том числе четырех несовершеннолетних, в возрасте от 16 до 21 года. Они признаны виновными в совершении одиннадцати краж (статья 158 УК РФ) и двух грабежей (статья 161 УК РФ).

Установлено, что с ноября 2015 года по май 2016 года злоумышленники, действия в составе разных групп, а также единолично, совершили восемь краж денег и имущества, находящегося в автомобилях, кражу мобильных телефонов из комнаты общежития, из куртки в гардеробе дома культуры, велосипеда с лестничной площадки, а также два грабежа мобильных телефонов у взрослого потерпевшего и у ребенка.

«Указанные лица прекратили совершать преступления, после того как следователи добились изоляции от общества двоих несовершеннолетних, у которых прослеживалась наиболее активная роль. Объем расследованного уголовного дела перед направлением в суд насчитывал 13 томов», - рассказали следователи.

Великолукский городской суд приговорил несовершеннолетних к 1 году 8 месяцам и 2 годам лишения свободы соответственно, а их подельников - к условной мере наказания.

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