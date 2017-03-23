Суд вынес приговор банде из Великих Лук, на счету которых 11 краж и 2 грабежа

16:04, 23 марта 2017, ПАИ

Суд наказал банду из шестерых грабителей из Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести молодых людей, в том числе четырех несовершеннолетних, в возрасте от 16 до 21 года. Они признаны виновными в совершении одиннадцати краж (статья 158 УК РФ) и двух грабежей (статья 161 УК РФ).

Установлено, что с ноября 2015 года по май 2016 года злоумышленники, действия в составе разных групп, а также единолично, совершили восемь краж денег и имущества, находящегося в автомобилях, кражу мобильных телефонов из комнаты общежития, из куртки в гардеробе дома культуры, велосипеда с лестничной площадки, а также два грабежа мобильных телефонов у взрослого потерпевшего и у ребенка.

«Указанные лица прекратили совершать преступления, после того как следователи добились изоляции от общества двоих несовершеннолетних, у которых прослеживалась наиболее активная роль. Объем расследованного уголовного дела перед направлением в суд насчитывал 13 томов», - рассказали следователи.

Великолукский городской суд приговорил несовершеннолетних к 1 году 8 месяцам и 2 годам лишения свободы соответственно, а их подельников - к условной мере наказания.