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В Киеве застрелили сбежавшего из России депутата Госдумы

В Киеве убит бывший депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела. Как сообщает издание «Вести Украина», его застрелили  у отеля «Премьер-палац».

По данным издания, были убиты двое мужчин, один из них Вороненков.

«Украинская правда» сообщила, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек, однако имени не назвала. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убит бывший депутат Госдумы РФ, но также не сказал, кто именно.

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