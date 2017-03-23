В Киеве застрелили сбежавшего из России депутата Госдумы
В Киеве убит бывший депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков, сбежавший на Украину из-за уголовного дела. Как сообщает издание «Вести Украина», его застрелили у отеля «Премьер-палац».
По данным издания, были убиты двое мужчин, один из них Вороненков.
«Украинская правда» сообщила, что в центре Киева произошла стрельба, в результате которой погиб как минимум один человек, однако имени не назвала. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убит бывший депутат Госдумы РФ, но также не сказал, кто именно.