Псковичи досрочно включились в работу в рамках месячника по уборке города

16:20, 23 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 23 марта, в Пскове состоялось совещание с управляющими организациями по вопросу подготовки к месячнику по благоустройству и санитарной уборке города, который пройдет с 1 по 30 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Пскова Игорь Калашников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Управляющим компаниям рекомендовали предоставить в Управление городского хозяйства администрации города Пскова план мероприятий по уборке своих территорий. Эти графики войдут в общегородской план месячника.

На сегодняшний день, по сведениям Управления городского хозяйства, поступили 20 заявок от жителей города, общественных организаций и предприятий. Первый субботник провёл Молодёжный центр города с привлечением волонтеров и учеников Православной гимназии на Ольгинской набережной. Инвентарь для уборки берега реки Великой и контейнер для мусора предоставило УГХ. Молодежный центр планирует провести субботники и в других районах города.

Кроме того, активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров направил в администрацию города письмо о появлении свалки на пересечении улицы Яна Райниса и переулка Чапаева. При участии муниципалитета эта территория была убрана. Народный фронт также собирается провести ряд субботников.