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Областное Управление соцзащиты проводит служебную проверку в связи со смертью постояльца в Плюсском доме-интернате

Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области проводит служебную проверку в связи со смертью постояльца в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«То, что случилось, это, безусловно, трагедия и вопиющий факт. Мы проведем оценку действий персонала и администрации социального учреждения, после чего будут сделаны соответствующие выводы и приняты дисциплинарные решения», — сказал начальник Управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян.

Напомним, 21 марта в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов был обнаружен труп постояльца с множественными телесными повреждениями. По данному факту Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства происшествия уточняются.

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