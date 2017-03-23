В первый день международного конкурса юных исполнителей в Пскове концерт дадут члены его жюри

18:20, 23 марта 2017, ПАИ

VII Псковский открытый международный конкурс юных исполнителей, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, начнётся 24 марта с прослушивания участников в номинации «Академический вокал». Они состоятся в 12:00 в малом зале Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (аудитория 413), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

В этот же день в 17:00 состоятся торжественное открытие конкурса и жеребьевка, концерт членов жюри. В 18:00 в аудитории 215, пройдёт круглый стол по итогам прослушивания.

25 марта в 9:00 начнётся прослушивание участников в номинации «Оркестровые струнные инструменты», а в 10:00 в концертном зале колледжа прослушают участников в номинации «Фортепиано», в 15:30 - в номинации «Духовые инструменты». Итоги прослушиваний обсудят в 16:30, 19:00 и в 20:30 в аудитории 113.

26 марта в 10:00 в концертном зале колледжа искусств продолжат конкурсные прослушивания участников в номинации «Фортепиано». Круглый стол по итогам проведут в 14:00 в аудитории 113.

В 15:00 состоятся торжественное закрытие конкурса и церемония награждения. Гостей также ожидает гала-концерт лауреатов конкурса.