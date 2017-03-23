Росприроднадзор возьмет под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов

16:52, 23 марта 2017, ПАИ

Росприроднадзор возьмет под контроль ситуацию с нелегальной заготовкой «краснокнижных» первоцветов, сообщается на сайте Года экологии в России.

Соответствующее поручение руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову в ходе оперативного совещания дал глава Минприроды России Сергей Донской. Министр поручил Росприроднадзору совместно с контролирующими органами субъектов РФ, силовыми ведомствами, общественными экологическими организациями обеспечить эффективное противодействие нелегальному промыслу, который наносит существенный урон окружающей среде.

Сроки проведения операции зависят от конкретного региона и его климатических условий.

Минприроды России призывает граждан не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу и находящиеся на грани исчезновения, проявить сознательность и любовь к природе, сообщать в органы внутренних дел о фактах сбора, транспортировки и продажи первоцветов.

Помимо штрафов, предусмотренных Административным кодексом РФ, за нарушение природоохранного законодательства, виновник должен возместить нанесенный природе урон. Ущерб будет рассчитан в соответствии с утвержденными приказом Минприроды России таксами для расчета вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ.

В частности, такса за вред, причиненный одному экземпляру побега или розетке травянистого (цветкового) растения, занесенного в Красную книгу РФ, в том числе, подснежник, составляет 300 рублей. Уничтожение мест произрастания травянистых (цветковых) растений, занесенных в Красную книгу, составляет 450 тыс. рублей за 1 га.

В случае отягчающих обстоятельств – продажи, приобретения или пересылки краснокнижного растения, таксы исчисления вреда будут увеличены в 3 раза.

Минприроды России утвержден перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. К краснокнижным первоцветам относятся:

Проломник Козо-Полянского — Androsace koso-poljanskii Ovcz.

Цикламен кавказский — Cyclamen coum Mill. Subsp. caucasicum (C. Koch) O. Schwarz

Первоцвет дарьяльский — Primula darialica Rupr.

Первоцвет Юлии — Primula juliae Kusn.

Первоцвет перистый — Primula pinnata Popov et Fed.

Первоцвет почколистный — Primula renifolia Volgunov

Первоцвет сахалинский — Primula sachalinensis Nakai

Первоцвет чукотский — Primula tschuktschorum [Primula beringensis (A. Pors.) Jurtzev]

Срединския большая — Sredinskya grandis (Trautv.)