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Культура

Пушкинский заповедник предлагает «виртуальную прогулку» по экспозиции «...Вновь я посетил»

В экспозиционных залах Пушкинского заповедника, где размещена выставка «...Вновь я посетил», открытая в ознаменование 60-летия сотрудничества музея-заповедника «Михайловское» и Академии художеств РФ, теперь можно побывать онлайн. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Фото предоставлено музеем

Новая «виртуальная прогулка» по экспозиции размещена на официальном сайте музея.

Виртуальная выставка организована таким образом, что всё, представленное на ней, можно рассмотреть, свободно управляя своим «передвижением» по залам. Буквально каждый из экспонатов можно «приблизить», увеличив экранную «картинку». Все работы (а не только наиболее значимые, как раньше) сопровождаются «всплывающей» в специальном окошке информацией: это сведения об авторе рисунка или гравюры, о материале и технике, в которой выполнена работа, о дате её создания.

По желанию посетитель сайта может включить/выключить фоновую музыку: для «сопровождения» прогулки её разработчики использовали музыку И. С. Баха.

Напомним, что в экспозицию «...Вновь я посетил» вошли более ста работ (почти половина из них — из фондов музея). Это графические листы, в разные годы ХХ и XXI столетия созданные преподавателями, выпускниками и нынешними студентами Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ.

Планируется, что в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) выставка будет открыта для посетителей до 28 июля. При этом виртуальная версия экспозиции (как и в случае с другими «оцифрованными» выставками) остаётся в открытом доступе на официальном сайте музея и после того, как реальная экспозиция завершает свою работу.

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