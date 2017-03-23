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Великолучанин обокрал предприятие, на котором работал

В Великих Луках сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже изделий из цветного металла. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

С 21 на 22 марта с территории предприятия по улице Щорса свободным  доступом была совершена кража металлоизделий. Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого в этом преступлении гражданина. Им оказался 53-летний рабочий предприятия.

Похищенное изъято. Причиненный ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.

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