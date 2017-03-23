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Общество

С книгами псковских учёных предлагает познакомиться областная библиотека

Электронная библиотека «Псковиана» Псковской областной библиотеки представляет виртуальную выставку «Псковские ученые в псковской печати». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В материале представлены труды Владимира Брадиса, Галины Васильевой, Зинаиды Жуковской, Ларисы Костючук, Анатолия Филимонова, Инги Лабутиной, Людмилы Лузиной, Андрея Михайлова, Германа Розмана, Юрия Спегальского и Софьи Ковалевской.

«Это лишь незначительная часть трудов псковских деятелей науки, которые были изданы в разные годы на территории Псковской области», - отметили в пресс-службе.

Материал подготовили сотрудники отдела хранения основного фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Напомним, что в 2017 году Псковская областная научная библиотека представляет проект «Год псковской науки». В его рамках уже прошли фестиваль науки «SMART 360», «День науки в научной библиотеке», выставки редких научных изданий, на площадке библиотеки начал работу Студенческий научный кружок «Новаторы».

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