0
14:13
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
20:08
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
12:25
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
12:52
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
12:24
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
11:31
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
22:34
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
Еще новости
Происшествия

Жительница Псковской области предстанет перед судом за посредничество во взятке новгородскому полицейскому

Следователь Старорусского следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области  завершил расследование в отношении жительницы Псковской области, которая подозревается в посредничестве во взятке сотруднику полиции, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 22 ноября 2016 года обвиняемая  в служебном автомобиле ОМВД России по Солецкому району передала оперуполномоченному сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 70 тысяч рублей.

Женщина действовала по поручению своего родственника, задержанного по подозрению в совершении грабежа. Деньги являлись взяткой за непривлечение его к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
23 марта 2017
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
22 марта 2017
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке 17
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса
21 марта 2017
За долги арестованы четыре автобуса Псковпассажиравтотранса 14
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка»
20 марта 2017
В доме Олега Брячака провели обыск по делу, связанному с иском «Россельхозбанка» 52
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО)
20 марта 2017
19 марта в Детском парке Пскова произошла очередная стычка «лошадниц» (ВИДЕО) 5
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
18 марта 2017
В Гдовском районе 14 рыбаков оказались отрезаны от берега из-за трещины на льду
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый
16 марта 2017
В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о нападении на водителя скорой медицинской помощи задержан подозреваемый 1
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело
16 марта 2017
По факту невыезда Скорой помощи к жительнице Новоржевского района возбудили уголовное дело 1

Идет загрузка...