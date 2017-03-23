Жительница Псковской области предстанет перед судом за посредничество во взятке новгородскому полицейскому

14:54, 23 марта 2017, ПАИ

Следователь Старорусского следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области завершил расследование в отношении жительницы Псковской области, которая подозревается в посредничестве во взятке сотруднику полиции, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 22 ноября 2016 года обвиняемая в служебном автомобиле ОМВД России по Солецкому району передала оперуполномоченному сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 70 тысяч рублей.

Женщина действовала по поручению своего родственника, задержанного по подозрению в совершении грабежа. Деньги являлись взяткой за непривлечение его к уголовной ответственности.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.