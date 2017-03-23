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Общество

Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец на всероссийском совещании 23 марта вновь отметила Псковскую область в числе регионов-лидеров по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

По итогам 2016 года регион занимает первое место среди субъектов Северо-Запада и входит в пятерку лучших в Российской Федерации.

В прошлом году показатель усыновления в Псковской области составил рекордные 26%, в то время как средний по стране — 17%. В соседней Ленинградской области он равен 13%, в Санкт-Петербурге — 12%.

«Успехи Псковской области в деле усыновления детей — это командный результат, заслуга всех организаций, которые имеют отношение к детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-инвалидам», - отметили в Управлении социальной защиты населения Псковской области.

На сегодняшний день в Псковской области 85% детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. Еще восемь лет назад этот показатель составлял лишь 36%. В 2016 году 359 псковских сирот обрели родителей.

Три года подряд в регионе преобладает число детей-сирот, устроенных в семьи, над количеством вновь выявленных детей-сирот.

Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки. Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители — ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.

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