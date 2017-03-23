Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»

18:26, 23 марта 2017, ПАИ

Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила свадебный распорядитель, директор агентства Мария Голикова.

«Этот стиль можно коротко охарактеризовать так: воздушный, кристальный, нежный», - уточнила Мария Голикова. Лилак грей или серая сирень - сложный цвет на стыке светло-сиреневого и серого. Это благородный, аристократический оттенок, который комбинируется практически с любым цветом, хорошо смотрится на шелке, полупрозрачной ткани, в плотном костюмном варианте. В цвете лилак грей изысканно выглядят фактурные материалы: лён, тюль, замша, тисненая кожа.

Отметим, что в течение двух дней выставки будущие молодожёны смогут заказать в агентстве «Праздный день» организацию свадьбы, в этом случае заказчикам предоставят 10-процентную скидку на букет невесты.

Добавим, что мастера свадебного агентства «Праздный день» готовы осуществить все мечты клиентов. По словам Марии Голиковой, в течение семи лет «в агентстве рождаются необыкновенные свадебные истории, восхитительные и завораживающие по своей красоте, запоминающиеся своей оригинальностью и безукоризненной точностью». «Вы всё можете увидеть сами, заглянув к нам на сайт», - добавила Мария Голикова.