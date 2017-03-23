1
21:24
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
20:20
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
18:26
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
18:24
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
18:07
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Еще новости
  • Коротко
Общество

Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»

Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщила свадебный распорядитель, директор агентства Мария Голикова.

«Этот стиль можно коротко охарактеризовать так: воздушный, кристальный, нежный», - уточнила Мария Голикова. Лилак грей или серая сирень - сложный цвет на стыке светло-сиреневого и серого. Это благородный, аристократический оттенок, который комбинируется практически с любым цветом, хорошо смотрится на шелке, полупрозрачной ткани, в плотном костюмном варианте. В цвете лилак грей изысканно выглядят фактурные материалы: лён, тюль, замша, тисненая кожа.

Отметим, что в течение двух дней выставки будущие молодожёны смогут заказать в агентстве «Праздный день» организацию свадьбы, в этом случае заказчикам предоставят 10-процентную скидку на букет невесты.

Добавим, что мастера свадебного агентства «Праздный день» готовы осуществить все мечты клиентов. По словам Марии Голиковой, в течение семи лет «в агентстве рождаются необыкновенные свадебные истории, восхитительные и завораживающие по своей красоте, запоминающиеся своей оригинальностью и безукоризненной точностью». «Вы всё можете увидеть сами, заглянув к нам на сайт», - добавила Мария Голикова.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017» На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017» Выкуп невесты в русском народном стиле и целовальные песни готовит ансамбль «Параскева» к «Свадьбе EXPO» Игрушки-тильды, оловянных солдатиков и хрусталь продемонстрируют мастера на «Свадьбе EXPO» Любителям сладостей на «Свадьбе EXPO 2017» предложат натуральные пряники и пастилу Нюансами фотосъемки поделится с молодоженами на «Свадьбе EXPO'17» Оксана Ким
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
23 марта 2017
Юные пожарные Владимирской средней школы Стругокрасненского района вышли в финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность»
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
23 марта 2017
Псковские приставы за год взыскали почти 4 млн рублей за правонарушения в области лесных отношений и экологии
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017»
23 марта 2017
Декор свадьбы в стиле «лилак грей» представит агентство «Праздный день» на выставке «Свадьба EXPO’ 2017» 1
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
23 марта 2017
24 марта в Псковской области ожидается небольшой дождь и до 8 градусов тепа
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
23 марта 2017
Букеты из цветов ручной работы, свадебную полиграфию и товары из Турции представят на выставке «Свадьба EXPO' 2017»
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 17

Идет загрузка...