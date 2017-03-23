0
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
15:25
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
14:31
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
14:12
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
12:35
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
Еще новости
Общество

На 17,5 процентов снизилась заболеваемость туберкулезом в Псковской области

 В Псковской области снизилась заболеваемость туберкулезом на 17,5%. Об этом сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин сегодня, 23 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Богатин также рассказал, что по заболеваемости туберкулезом Псковская область находится на 40-м месте из 85 регионов России. «Самый низкий процент заболевших туберкулезом в системе ФСИН, на 75-м месте по этому показателю», - добавил он.

По его словам, смертность от туберкулеза в регионе в относительных цифрах немного выросла с 8,6 до 9,4 на 100 тысяч населения.

«Когда мы провели анализ по умершим, открылись данные, что 60% из них, поступили в диспансер с запущенными формами туберкулеза», - рассказал главврач.

Он также отметил, что заболеть может любой человек, инфекция передается воздушно-капельным путем, никто от этого не застрахован. По словам Сергея Богатина, в 40 раз чаще туберкулезом заболевают ВИЧ-инфицированные, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни, и те, у кого снижен иммунитет.

Кроме того, врач обратил внимание на, что один больной может заразить до 40-60 человек, находясь в местах массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 5
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
23 марта 2017
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
23 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» 2
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ

Идет загрузка...