На 17,5 процентов снизилась заболеваемость туберкулезом в Псковской области

15:54, 23 марта 2017, ПАИ

В Псковской области снизилась заболеваемость туберкулезом на 17,5%. Об этом сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин сегодня, 23 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Богатин также рассказал, что по заболеваемости туберкулезом Псковская область находится на 40-м месте из 85 регионов России. «Самый низкий процент заболевших туберкулезом в системе ФСИН, на 75-м месте по этому показателю», - добавил он.

По его словам, смертность от туберкулеза в регионе в относительных цифрах немного выросла с 8,6 до 9,4 на 100 тысяч населения.

«Когда мы провели анализ по умершим, открылись данные, что 60% из них, поступили в диспансер с запущенными формами туберкулеза», - рассказал главврач.

Он также отметил, что заболеть может любой человек, инфекция передается воздушно-капельным путем, никто от этого не застрахован. По словам Сергея Богатина, в 40 раз чаще туберкулезом заболевают ВИЧ-инфицированные, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни, и те, у кого снижен иммунитет.

Кроме того, врач обратил внимание на, что один больной может заразить до 40-60 человек, находясь в местах массового скопления людей.