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Общество

В Стругокрасненском и Новосокольническом районах 90% населения проходят флюорографию

В Стругокрасненском и Новосокольническом районе 90% населения проходят флюорографические обследования. Об этом сообщил главный врач Противотуберкулезного  диспансера Псковской области Сергей Богатин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 23 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. В целом по области охват населения флюорографическим обследованием составляет 51%, самые низкие показатели зафиксированы в Пскове и Великих Луках.

Сергей Богатин добавил, что выезжают специально оборудованные машины, но население не идёт на обследование. При этом он отметил важность флюорографического обследования для ранней диагностики туберкулеза.

Главврач напомнил, что 24 марта состоится Всемирный день борьбы с туберкулёзом, в связи с чем в Пскове и Великих Луках будет организовано бесплатное флюорографическое обследование. В областном центре две машины будут работать возле поликлиники № 3 и на улице Алтаева, и Сергей Богатин пригласил всех желающих пройти обследование. При себе необходимо иметь паспорт.

Сергей Богатин заметил, что все флюорографы в больницах цифровые, никакой опасности для здоровья нет. По нормам, его нужно проходить два раза в год, сказал врач.

Он добавил, что на обследование можно приходить даже без полиса и вспомнил, что раньше лиц БОМЖ привлекали на обследование, предлагая продуктовые наборы, но сейчас такой практики нет.

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