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Общество

В Псковской области стало меньше случаев отравлений спиртосодержащей продукцией

В 2017 году в Псковской области снизилось число случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора. Так, с 1 января по 23 марта на территории региона зафиксировали 22 случая отравления спиртосодержащей продукцией, в то же время с 2013 по 2016 годы ежегодное количество алкогольных отравлений за указанный период в среднем составляло порядка 27 случаев.

В рамках контроля за исполнением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. В соответствии с указанным Постановлением за период действия ограничительных мер (с 27 марта) в Псковской области проверили 179 объектов, в ходе которых фактов реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлено.

«Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции», - отметили в Роспотребнадзоре.

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