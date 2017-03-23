В Пскове и Великих Луках зафиксирован наименьший охват подростков туберкулинодиагностикой

15:38, 23 марта 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе зафиксирован наименьший охват подростков туберкулинодиагностикой. Об этом сообщил главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 23 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Средний общеобластной показатель составляет 73%, есть районы, где диагностика охватывает 100% подростков, среди них Печорский, Порховский, Стругокрасненский, Пустошкинский, Островский и другие районы. Зарегистрированы и отказы от диагностики, добавил Сергей Богатин.

Он подчеркнул, что обследование позволяет до начала заболевания выявить его и при необходимости своевременно назначить профилактический курс лечения.

Главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова отметила, что родители, отказываясь прививать детей, не всегда понимают масштабы опасности. Она также добавила, что дети являются наиболее уязвимыми.