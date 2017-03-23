0
17:20
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
16:17
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
15:25
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
14:31
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
14:12
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
12:35
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
11:41
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
Еще новости
Общество

В Пскове и Великих Луках зафиксирован наименьший охват подростков туберкулинодиагностикой

В Пскове, Великих Луках и Великолукском районе зафиксирован наименьший охват подростков туберкулинодиагностикой. Об этом сообщил главный врач Противотуберкулезного  диспансера Псковской области Сергей Богатин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 23 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Средний общеобластной показатель составляет 73%, есть районы, где диагностика охватывает 100% подростков, среди них Печорский, Порховский, Стругокрасненский, Пустошкинский, Островский и другие районы. Зарегистрированы и отказы от диагностики, добавил Сергей Богатин.

Он подчеркнул, что обследование позволяет до начала заболевания  выявить его и при необходимости своевременно назначить профилактический курс лечения.

Главный врач областного центра медицинской профилактики Мария Отраднова отметила, что родители, отказываясь прививать детей, не всегда понимают масштабы опасности. Она также добавила, что дети являются наиболее уязвимыми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
23 марта 2017
Несколько образов невест от Виктории Марчук увидят посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» в Пскове
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
23 марта 2017
На «Свадьбе EXPO' 2017» фотограф и видеограф Ивановы предложат молодоженам пакеты услуг и скидки
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год
23 марта 2017
Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год 5
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
23 марта 2017
Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Скидочный сертификат на проведение свадебного лазерного шоу разыграет шоу-группа «Айрис» на «Свадьбе EXPO' 2017»
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ»
23 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» отель Old Estate представит вариант свадьбы «под ключ» 2
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
23 марта 2017
Музыкальное попурри и кавер-версии самых знаменитых песен представят дуэт «Русский Лес» и группа «Красивая» на «Свадьбе EXPO' 2017»
В Псковской области начинается ЕГЭ
23 марта 2017
В Псковской области начинается ЕГЭ

Идет загрузка...