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Общество

Владимир Путин распорядился к 2019 году создать в РФ систему исправительных центров

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2019 году создать в России систему исправительных центров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К 2019 году предстоит создать систему исправительных центров. Это позволит сократить количество отбывающих наказание в местах лишения свободы, облегчить содержание осужденных по преступлениям небольшой и средней тяжести», - сказал президент на церемонии представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности.

Он отметил, что к деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) «предъявляются сегодня новые требования».

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