Псковский филиал Россельхозбанка продолжает кредитовать предприятия АПК по ставке не выше 5% годовых

15:22, 23 марта 2017, ПАИ

С момента запуска нового механизма льготного кредитования предприятий АПК псковский филиал Россельхозбанка выдал льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 83 млн рублей. В том числе по новому механизму кредитные средства получили предприятия: ООО «Добручи-2», ООО «ПсковАгроИнвест», ООО «Веть», ИП Громов А.В. В ближайшее время филиал планирует направить аграриям региона еще 70 млн рублей по заявкам, одобренным Минсельхозом РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Кредит по льготной ставке до 5% годовых могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и/или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацию. Льготный кредит можно получить не только на краткосрочные цели – покупку топлива, семян, удобрений и т. д., но и на инвестиционные – покупку техники, строительство комплексов (ферм), приобретение племенного скота, оборудования и другие цели. В каждом конкретном случае сотрудники филиала Банка проверяют соответствие заявляемых клиентом целей, утвержденным в программе.

«Для предприятий, получающих льготные кредиты по новому механизму, теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии. Мы считаем, что новый порядок позволит значительно повысить эффективность государственной поддержки сельхозпроизводителей», – отметил директор псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.