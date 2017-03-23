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Общество

Андрей Турчак отчитался о доходах и расходах за 2016 год

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отчитался о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, совокупный доход Андрея Турчака за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составил около 719 тыс. рублей. Указанная сумма — доход главы региона по основному месту работы. Иные источники дохода у Андрея Турчака отсутствуют.

За прошлый год доход супруги губернатора Киры Турчак составил около 37,4 млн рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и дивидендов, полученных от принадлежащих ей долей и акций ряда компаний.

Несовершеннолетние дети губернатора Псковской области Андрея Турчака доходов и собственности не имеют.

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