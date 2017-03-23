Комитет по делам молодежи Пскова: Участие в конкурсе Ганзейских сценариев - возможность для самореализации

15:58, 23 марта 2017, ПАИ

Заместитель председателя - начальник отдела по делам молодежи Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев назвал конкурс «Лучший сценарий проведения Ганзейского дня» хорошим шансом для самореализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета.

«Участие в таком конкурсе дает прекрасную возможность реализовать свой творческий потенциал и получить практический опыт в организации мероприятий в рамках столь масштабного события», - отметил Владимир Журавлев.

Напомним, Псковский городской молодежный центр принимает заявки на участие в ежегодном конкурсе «Лучший сценарий проведения Ганзейского дня» до 13 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект сценария на проведение мероприятия в международный ганзейский день (18 мая). Он должен отражать идею информирования горожан о Ганзейском союзе и Международных Ганзейских днях. «Если вы знаете, как можно интересно рассказать горожанам о Ганзе - мы были бы рады воплотить ваши идеи в жизнь», - отметили организаторы конкурса.

В конкурсе могут принимать участие лица от 14 до 35 лет. Обязательным условием является то, что от одного человека может рассматриваться только один проект сценария. Лучшая работа конкурса будет реализована, а ее автор станет делегатом русских ганзейских дней по направлению молодой Ганзы, которые в этом году пройдут в городе Тихвине.

С положением и формой заявки конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в группе Вконтакте. Подробная информация по телефонам: 54-44-44.

В пресс-службе муниципалитета также отметили, что победителем конкурса сценариев ганзейского дня в прошлом году стала студентка ПсковГУ Валерия Хандюк. Именно предложенная ею территориально-историческая игра «Ганзейский квест» была реализована 18 мая 2016 года. Также девушка стала делегатом русских ганзейских дней, которые проходили в Твери. По мнению Валерии Хандюк, подобные конкурсы с возможностью выезда «в поля» очень важны, они развивают организаторские способности и дают шанс получить больше информации, поскольку уже в 2019 году Псков станет хозяином Международных Ганзейских дней.