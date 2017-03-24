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Общество

Гости выставки «Свадьба EXPO`2017» смогут ознакомиться с работами фотографа Элеоноры Миллер

Гости выставки «Свадьба EXPO`2017» смогут ознакомиться с работами фотографа Элеоноры Миллер, которая специализируется на съемке свадеб, беременных женщин и новорожденных. Как сообщила Псковскому агентству информации Элеонора Миллер, на её стенде будет представлен материал в виде фотокниг, чтобы псковичи могли увидеть, как будут смотреться работы в напечатанном виде.

«Каждую свадьбу я переживаю как свою собственную. Для меня это не просто работа - это полная отдача на все 100%», - рассказала Элеонора Миллер.

Во время работы выставки она ответит на все вопросы посетителей, в том числе по удачным позам для фотосессии. «Моя особенность в том, что я ищу наиболее удачные ракурсы, ведь человек не с каждой стороны может фотографироваться», - пояснила Элеонора Миллер. 

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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