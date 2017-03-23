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Общество

В России запретили сжигать сухую траву на землях сельхозназначения

Правительство России запретило жечь сухую траву на землях сельхозназначения и на землях запаса. Соответствующее постановление было подписано 21 марта 2017 года, передает «Интерфакс».

«Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», - говорится в документе.

Кроме того, запрещается разведение костров на полях. Выжигать рисовую солому пока еще можно, но исключительно в безветренную погоду.

Как заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, это правильное решение, поскольку палы сухой травы, которые регулярно происходят по весне, нередко являются причиной серьезных пожаров, в том числе и лесных.

Он также отметил, что выжигание сухой травы во многих черноземных регионах издревле было традиционным способом повышения плодородия почв за счет остававшейся на полях золы. «Однако современная агрономическая наука признает этот способ вредным, наносящим ущерб урожайности», - сказал он.

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