Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на месте пожара в Палкинском районе тела ребёнка

16:07, 23 марта 2017, ПАИ

В Палкинском районе по факту обнаружения на месте пожара тела ребёнка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

23 марта в следственные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара жилого дома деревне Ермаково Палкинского района тела двухлетней девочки со следами воздействия высоких температур. По предварительным данным, трагедия произошла сегодня утром, когда глава семейства находился на работе, а мать погибшей девочки - во дворе дома.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.