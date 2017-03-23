Во время каникул в псковском музее школьники смогут выучить весенние заклички и стать художниками

18:23, 23 марта 2017, ПАИ

В дни весенних каникул Псковский музей-заповедник приглашает детей на культурно-образовательные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

26 марта в 14:00 состоится интерактивная культурно-образовательная программа «Весна красна, на чем пришла?», во время которой дети выучат весенние заклички, примут участие в весенних хороводах, играх, отгадают весенние загадки. Участникам программы расскажут об образе птицы в традиционной культуре Псковской области. Мероприятие пройдет в Поганкиных палатах (улица Некрасова, дом 7).

28 марта в 14:00 пройдет культурно-образовательная программа в картинной галерее «История одной картины». Детей познакомятся с жанрами живописи на примере произведений знаменитых русских художников, расскажут о материалах, с помощью которых создаются картины, а также гости музея попробуют себя в роли живописных критиков.

29 марта в 14:00 снова запланирована интерактивная культурно-образовательная программа «Весна красна, на чем пришла?», а 30 марта в 14:00 - образовательное занятие в Троицком соборе «Троицкий собор – главная святыня Пскова» (Приказная палата, улица Кремль, 4).

Стоимость программ для взрослых составит 100 рублей, для школьников – 60 рублей, для дошкольников – 40 рублей. Дополнительная информация по телефону: 66-18-29, pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.