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ПАИ-live c Виктором Мусатовым состоится 24 марта

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live  завтра, 24 марта, в 11:00 станет председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей  среды Виктор Мусатов.

Каковы главные экологические проблемы Псковской области, сколько стоит сорвать в лесу подснежник, какой ущерб наносят ежегодные палы травы, какие животные из Красной книги региона становятся жертвой браконьеров - об этом и не только речь пойдет в интервью с Виктором Мусатовы.

 Напомним, он возглавляет комитет по природопользованию чуть больше месяца, до этого долгое время руководил региональным управлением Росприроднадзора. Свои вопросы герою можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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