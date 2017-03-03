ПАИ-live c Виктором Мусатовым состоится 24 марта

17:06, 23 марта 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live завтра, 24 марта, в 11:00 станет председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Каковы главные экологические проблемы Псковской области, сколько стоит сорвать в лесу подснежник, какой ущерб наносят ежегодные палы травы, какие животные из Красной книги региона становятся жертвой браконьеров - об этом и не только речь пойдет в интервью с Виктором Мусатовы.

Напомним, он возглавляет комитет по природопользованию чуть больше месяца, до этого долгое время руководил региональным управлением Росприроднадзора. Свои вопросы герою можно оставлять на странице ПАИ-live.