Псковская областная библиотека приглашает жителей на Неделю детской книги

17:30, 23 марта 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает юных псковичей и их родителей на Неделю детской книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Псковичи также смогут посетить выставки интерактивной скульптуры из металлолома Александра Кондрахина «Образы железной галактики» и рисунков «Сказочный мир Шарля Перро», в Клуб настольных игр. В библиотеке пройдут игровые программы, мастер-класс, беседы и познавательные часы для школьных лагерей.

Также 2 апреля, в Международный день детской книги, в библиотеке пройдет День семейного чтения. В программе - подведение итогов областного конкурса рисунков «Сказочный мир Шарля Перро». В течение дня будет действовать книжная выставка «Сказки Шарля Перро», ребята увидят мультфильмы по сказкам «Красная шапочка», «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик» и многие другие.

Дети и их родители смогут попробовать себя в роли архитекторов на мастер-классе «Сказочные замки» и смастерить дом-мечту из картона и бумаги для своего героя из сказок.

С полной программой мероприятий до 2 апреля 2017 года можно познакомиться на сайте библиотеки. Телефон для справок 8(8112) 68-21-43.

Напомним, что Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника - Книжкины именины - придумал детский писатель Лев Кассиль.