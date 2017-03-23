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В подвале дома на улице Коммунальной в Пскове сантехник торговал спиртным

21 марта в Пскове стражи порядка обнаружили, что в подвальном помещении  дома по улице  Коммунальной 48-летний местный житель, работающий сантехником, осуществлял незаконный оборот  алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии и необходимых сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В его распоряжении имелись спиртные напитки более 40 наименований, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью. Федеральные специальные и акцизные марки спиртного не соответствовали установленным требованиям. Стражи порядка изъяли более 200  литров алкогольной и спиртосодержащей жидкости. По словам мужчины, все эти запасы он приобрел в Санкт-Петербурге, якобы, для личного употребления.

Проводится проверка. Образцы изъятого направлены на экспертизу. По ее результатам решится вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности.

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