В Острове реконструируют административное здание ОМВД с изолятором временного содержания
В Острове выполнят реконструкцию административного здания отдела МВД России с изолятором временного содержания, расположенного по улице Ветеранов, 49. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает УМВД России по Псковской области. Максимальная цена контракта составляет 65 млн 750 тыс. 5 рублей, средства будут предоставлены из федерального бюджета (в рамках гособоронзаказа).
Подрядчик выполнит земляные работы, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, металлических конструкций, защиту строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, устройство наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, а также электрических сетей и линий связи.
Объект должен быть введён в эксплуатацию 10 декабря.
Проведение аукциона запланировано на 17 апреля.
Напомним, изолятор временного содержания великолукского отдела МВД также ждет реконструкция.