Две дороги будут отремонтированы в Пушкиногорском и Великолукском районах
Дорога Пушкинские Горы — Бирюли (с подъездом в деревню Крылово) в Пушкиногорском районе планируют реконструировать. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион с максимальной ценой контракта — 159 млн 219 тыс. 170 рублей.
Кроме того, будет проведен ремонт дороги Степанково — Крутовраг в Великолукском районе, на участке 2+060 – 6+581 км. Начальная цена контракта составляет 142 млн 330 тыс. 710 рублей.
Срок выполнения работ – до 20 ноября 2017 года, исполнения контрактов - январь 2018-го. Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты.