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Политика

Дмитрий Медведев считает необходимым провести мониторинг категорий дорог в РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым провести мониторинг категорий дорог в стране. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Наш дорожный фонд и в советские времена был неидеальный, и сейчас он довольно сложный. Но то, что здесь должно происходить какое-то выравнивание, то совершенно очевидно, потому что в противном случае это просто повод для злоупотреблений, для манипуляций - едешь-едешь, бац - привет - плати», - сказал Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

Он полагает, что «в ряде случае это чересполосица категорийности (присвоение различных категорий отдельным участкам дорог) сохраняется именно в этих целях». «Надо провести мониторинг всех дорог по категориям, ничего в этом особо сложного нет, мы имеем все электронные карты страны, и постараться хотя бы сгладить эту категорийность. Нам от нее полностью не уйти, но сгладить было бы можно», - считает глава кабинета министров.

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